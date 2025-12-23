ترامب: أي شخص يخالفني الرأي لن يصبح رئيسًا للفيدرالي الأمريكي أبدًا

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على ارتفاع الناتج المحلي في الولايات المتحدة بنسبة 4.2% مقابل النسبة المتوقعة البالغة 2.5%.

وقال ترامب خلال منشور على تروث سوشيال اليوم الثلاثاء، إن الأخبار المالية اليوم كانت رائعة فقد ارتفع الناتج المحلي على الرغم من الضغوط وإغلاق الحكومة الديمقراطي الأخير.

وأضاف الرئيس الأمريكي: "أنه عندما تكون هناك أخبار جيدة، يبقى السوق مستقرًا أو ينخفض، لأن طريقة تفكير وول ستريت قد تغيرت، عن الماضي، عندما كانت هناك أخبار جيدة، كان السوق يرتفع، أما اليوم، فعندما تكون هناك أخبار جيدة ينخفض السوق".

وأشار ترامب، إلى أن الجميع يعتقد أن أسعار الفائدة سترتفع فورًا للتعامل مع التضخم المحتمل، موضحًا أن هذا يعني أن الولايات المتحدة

لن تحظى أبدًا بسوق عظيم مرة أخرى من تلك الأسواق التي كانت سائدة في زمن ازدهار أمريكا.

وأكد ترامب أن الأسواق القوية، والاستثنائية، لا تسبب التضخم، بل الغباء هو السبب، قائلا: "أريد من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجديد أن يخفض أسعار الفائدة إذا كان أداء السوق جيدًا، لا أن يدمر السوق بلا سبب على الإطلاق".

وتابع الرئيس الأمريكي:"أريد سوقًا لم نشهد مثله منذ عقود، سوقًا يرتفع مع الأخبار السارة وينخفض مع الأخبار السيئة، كما ينبغي وكما كان في السابق سيُعالج التضخم نفسه، وإن لم يفعل، فبإمكاننا دائمًا رفع أسعار الفائدة في الوقت المناسب".

وأوضح ترامب أن المقصود بالوقت المناسب ليس لكبح جماح الارتفاعات، التي قد ترفع الناتج المحلي الإجمالي لأمريكا بمقدار 10 أو 15 أو حتى 20 نقطة في السنة، وربما أكثر.

ولفت الرئيس الأمريكي إلى أنه لا يمكن لأي أمة أن تبلغ عظمتها الاقتصادية إذا سُمح للمُتخصصين ببذل كل ما في وسعهم لتدمير هذا النمو.

وشدد ترامب على أنه سيقوم بتشجيع السوق الجيد على التحسن، بدلًا من عرقلة ذلك، مضيفًا أن أمريكا ستشهد أرقامًا أكثر طبيعية وأفضل بكثير من أي وقت مضى.

واختتم منشوره قائلاً:"سنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى! يجب مكافأة الولايات المتحدة على النجاح، لا أن يُهدم بسببه، أي شخص يخالفني الرأي لن يصبح رئيسًا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أبدًا!".