اليونيسف ترصد ارتفاعا كبيرا في تجنيد الجماعات المسلحة للأطفال في كولومبيا

كتب : مصراوي

08:26 م 12/02/2026

تعبيرية

(أ ب)

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" اليوم الخميس، إن تجنيد الجماعات المسلحة غير الشرعية في كولومبيا القسري للأطفال، قد تضاعف أربع مرات خلال السنوات الخمس الماضية، وعزت ذلك إلى تصاعد العنف الإقليمي ونقص منهجي في الفرص داخل المجتمعات الضعيفة.

وقالت تانيا شابويزا، ممثلة اليونيسف في كولومبيا: "الأطفال ليسوا مجرد عالقين في مرمى النار؛ بل إنه يتم تجنيدهم واستغلالهم بشكل منهجي من قبل الجماعات المسلحة".

وأكدت أن العواقب التي يعاني منها هؤلاء الشباب وعائلاتهم مدمرة، داعية إلى "اتخاذ إجراءات عاجلة" لضمان حمايتهم.

وتظهر سجلات الأمم المتحدة الرسمية اتجاهًا تصاعديًا حادًا. وفي الوقت الذي تم التحقق فيه من 116 حالة تجنيد في عام 2020، ارتفع هذا العدد إلى 453 بحلول عام 2024.

و تستند هذه الأرقام إلى أحدث تقرير للأمين العام حول الأطفال والنزاع المسلح.

ومع ذلك، يمكن أن يكون العدد الفعلي لحالات التجنيد أعلى من ذلك بكثير بسبب نقص حالات الإبلاغ، والذي يحدث عادة بسبب خوف عائلات الضحايا من انتقام الجماعات المسلحة غير الشرعية.

ورغم اتفاق السلام التاريخي مع مقاتلي القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) في عام 2017، استمر العنف على مدار العقد الماضي حيث يتنافس المنشقون عن فارك وجماعات غير شرعية أخرى على السيطرة على الاقتصادات غير المشروعة التي كانت تحت سيطرة (فارك) فيما مضى.

منظمة الأمم المتحدة للطفولة الجماعات المسلحة في كولومبيا تجنيد الجماعات المسلحة للأطفال في كولومبيا كولومبيا

