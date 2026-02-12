إعلان

قيادة "سنتكوم" تكشف أسباب الانسحاب من قاعدة التنف السورية

كتب : مصراوي

08:09 م 12/02/2026

قيادة سنتكوم تكشف أسباب الانسحاب من قاعدة التنف ال

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

(د ب أ)

أكدت وزارة الدفاع السورية والقيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، انسحاب الجيش الأمريكي من قاعدة التنف السورية الاستراتيجية، الواقعة على الحدود مع الأردن والعراق.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان اليوم الخميس، إن "الانسحاب المنظم" جاء "ضمن عملية انتقال مدروسة ومبنية على الظروف".

وقال الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية إن "القوات الأمريكية ستظل جاهزة للرد على أي تهديدات تنشأ من تنظيم "داعش" في المنطقة، في الوقت الذي ندعم جهود الشركاء الرامية إلى منع عودة نشاط التنظيم الإرهابي."

وأضاف أن "الحفاظ على الضغط على تنظيم (داعش) ضروري لحماية الأراضي الأمريكية وتعزيز الأمن الإقليمي".

وقالت وزارة الدفاع السورية إنه "من خلال التنسيق بين الجانب السوري والجانب الأمريكي، تولت وحدات الجيش العربي السوري السيطرة قاعدة التنف، وقامت بتأمين القاعدة ومحيطها، وبدأت في الانتشار على طول الحدود السورية –العراقية – الأردنية في صحراء التنف".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الدفاع السورية القيادة المركزية الأمريكية انسحاب الجيش الأمريكي من قاعدة التنف

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

خطأ وحكم غير بات.. ضياء رشوان يرد على اتهامات طالت وزيرتي الثقافة والإسكان
أخبار مصر

خطأ وحكم غير بات.. ضياء رشوان يرد على اتهامات طالت وزيرتي الثقافة والإسكان
بإطلالة شتوية أنيقة.. سارة سلامة تتألق في أحدث ظهور على "السوشيال ميديا"
زووم

بإطلالة شتوية أنيقة.. سارة سلامة تتألق في أحدث ظهور على "السوشيال ميديا"
الإعدام شنقًا لقاتل سائق أوبر حلوان.. والحبس عامين لشقيقه
حوادث وقضايا

الإعدام شنقًا لقاتل سائق أوبر حلوان.. والحبس عامين لشقيقه
المركزي: متوسط التضخم العام والأساسي تراجع إلى 14.1% و12.1% في 2025 على
أخبار البنوك

المركزي: متوسط التضخم العام والأساسي تراجع إلى 14.1% و12.1% في 2025 على
الإعدام شنقًا لقاتل سائق أوبر حلوان.. والحبس عامين لشقيقه
حوادث وقضايا

الإعدام شنقًا لقاتل سائق أوبر حلوان.. والحبس عامين لشقيقه

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مكسب 40 جنيها في الكيلو.. الحلقات الوسيطة تقفز بأسعار الدواجن والشعبة تعلق
تعديل تشريعي لزيادة سنوات التعليم الإلزامي سنة إضافية
حقيقة الوقف التعليقي لقانون الإيجار القديم
تبكير صرف مرتبات فبراير للعاملين بالدولة بمناسبة حلول شهر رمضان