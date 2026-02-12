إعلان

إسرائيل تناشد الإيرانيين للتعاون مع الموساد

كتب : مصراوي

08:21 م 12/02/2026

إسرائيل

وكالات

حثت إسرائيل مواطني إيران، على التواصل مع الجيش الإسرائيلي أو جهاز الاستخبارات الخارجية (الموساد) لعرض تعاونهم.

وفي بيان باللغة الفارسية نُشر على منصة "إكس" اليوم الخميس، قدم الجيش الإسرائيلي للإيرانيين قائمة بحسابات وسائل التواصل الاجتماعي التي يمكنهم من خلالها إقامة الاتصال.

وليست هذه المرة الأولى التي تدعو فيها إسرائيل الإيرانيين للتعاون مع قواتها الأمنية.

وخلال الحرب مع إيران في يونيو 2025، ناشد الجيش الإسرائيلي الإيرانيين القلقين بالتواصل مع جهاز الموساد علهم يجدون سبيلا "لتحسين وضعهم".

