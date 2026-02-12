إسرائيل تناشد الإيرانيين للتعاون مع الموساد

وكالات

حثت إسرائيل مواطني إيران، على التواصل مع الجيش الإسرائيلي أو جهاز الاستخبارات الخارجية (الموساد) لعرض تعاونهم.

وفي بيان باللغة الفارسية نُشر على منصة "إكس" اليوم الخميس، قدم الجيش الإسرائيلي للإيرانيين قائمة بحسابات وسائل التواصل الاجتماعي التي يمكنهم من خلالها إقامة الاتصال.

از مردم میهن‌پرست ایرانی درخواست می‌نماییم لطفاً تنها راه‌های تماس رسمی ما را دنبال کرده و برای هرگونه همکاری با ما در ارتباط باشید.



صفحات و لینک‌های درج‌شده در این پست (لینک در بیو)، تنها حساب‌های رسمی و معتبر می‌باشند. pic.twitter.com/LhRuO8hX7v — ارتش دفاعی اسرائیل | IDF Farsi (@IDFFarsi) February 12, 2026

وليست هذه المرة الأولى التي تدعو فيها إسرائيل الإيرانيين للتعاون مع قواتها الأمنية.

وخلال الحرب مع إيران في يونيو 2025، ناشد الجيش الإسرائيلي الإيرانيين القلقين بالتواصل مع جهاز الموساد علهم يجدون سبيلا "لتحسين وضعهم".