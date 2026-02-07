

وكالات

أفادت وكالات الأنباء، وفقًا لما نقلته سكاي نيوز، أن وزير الخارجية الإيراني أبلغ الجانب الأمريكي خلال محادثات مسقط رفض طهران وقف تخصيب اليورانيوم أو نقله إلى الخارج.

وأشارت صحيفة وول ستريت جورنال إلى أن إيران تمسكت بحقها في تخصيب اليورانيوم ضمن سياساتها الوطنية، معتبرةً أي طلب أمريكي بوقف التخصيب أو نقل اليورانيوم خارج البلاد غير مقبول.

وأوضح التقرير أن المحادثات ركزت على محاولة خفض التوترات الإقليمية ومناقشة الملف النووي الإيراني، إلا أن موقف إيران الصارم يعكس استمرار التعقيدات في المفاوضات مع واشنطن.