قرر قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة، الأحد، تجديد حبس فتاة وعامل لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالتخلص من طفل حديث الولادة أعلى سطح عقار بمنطقة بولاق الدكرور، بعد أن أنجباه من علاقة غير شرعية، ما تسبب في وفاة الرضيع.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بالعثور على جثة الطفل فوق سطح أحد العقارات بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وعلى الفور انتقلت قوة من رجال المباحث إلى مكان الواقعة لرفع الجثة وإجراء الفحوصات اللازمة.

وكشفت التحريات الأولية أن الفتاة أنجبت الطفل من علاقة غير شرعية مع العامل، وعقب الولادة مباشرة، وخشية افتضاح أمرها، قامت بإلقاء الرضيع أعلى سطح عقار مجاور لمسكنها، ما أدى إلى وفاته.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال المباحث من القبض على والدة الطفل والعامل المتهم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإحالتهما إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.