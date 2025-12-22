الأمم المتحدة: تفكيك الإنتاج الضخم للكبتاجون في سوريا بعد سقوط الأسد

فيينا- (د ب أ)

أظهر تحليل صادر عن الأمم المتحدة، أنه قد تم تفكيك الإنتاج الضخم لمخدر الكبتاجون الاصطناعي في سوريا، بعد سقوط نظام بشار الأسد قبل عام.

وذكر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في تقرير له صدر اليوم الاثنين، أن السلطات أغلقت 15 مختبرا على نطاق صناعي و13 منشأة أصغر حجما تستخدم لأغراض التخزين، منذ ديسمبر عام 2024.

ومع ذلك، مازالت المنشطات القوية التي يتم بيعها تحت اسم الكبتاجون تهيمن على سوق المخدرات في الشرق الأوسط، بحسب ما قاله خبراء تابعون للأمم المتحدة.

وتشير العمليات الكبرى لضبط المخدرات في أنحاء المنطقة إلى استمرار تداول كميات كبيرة من هذه الحبوب التي مصدرها سوريا.

ويرى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي يتخذ من فيينا مقرا له، أن الإنتاج على نطاق أصغر مازال مستمرا في سوريا وفي الدول المجاورة لها أيضا.

وحذر المكتب من أن المستهلكين في المنطقة قد يتحولون إلى استخدام مخدر الميثامفيتامين، بعد تفكيك صناعة الكبتاجون في سوريا.