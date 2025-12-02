إعلان

وزير الخارجية يشدد: الوضع في الضفة لا يقل خطورة عن غزة

كتب : أسماء البتاكوشي

02:31 م 02/12/2025

بدر عبد العاطي وزير الخارجية

أعلن وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج الدكتور بدر عبد العاطي، أن مصر تسعى لمضاعفة حجم الاستثمارات الألمانية في البلاد، مشيرًا إلى أن النقاشات بين القاهرة وبرلين تناولت أيضًا القضية الفلسطينية باعتبارها جوهر الصراع في منطقة الشرق الأوسط.

وأشار عبد العاطي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني إلى أن الوضع في الضفة الغربية لا يقل خطورة عن الأوضاع في قطاع غزة، في ظل استمرار الممارسات العدائية من جانب المستوطنين.

كما شدد على ضرورة تثبيت قرار وقف إطلاق النار، والدخول في مرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة.

وأكد أهمية التوصل إلى هدنة إنسانية في السودان ووقف إطلاق النار، مع التأكيد على رفض أي تقسيم محتمل للبلاد، وضمان وصول المساعدات الإنسانية وإنشاء ملاذات آمنة للسكان المتضررين.

بدر عبد العاطي فلسطين ألمانيا

