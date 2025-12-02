أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج الدكتور بدر عبد العاطي، "شارفنا على الانتهاء من المرحلة الأولى لخطة ترامب بشأن غزة".

وأضاف وزير الخارجية والهجرة، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع يوهان فاديفول وزير الخارجية الألماني من برلين، اليوم الثلاثاء، "نأمل إدخال مزيد من المساعدات إلى غزة بكميات أكبر ودون قيود، ونؤكد ضرورة تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة".

وفي سياق منفصل أعرب عبد العاطي عن رفض مصرالإجراءات الإثيوبية الأحادية بشأن سد النهضة، مؤكدًا، أنه لا حلول عسكرية للأزمة الأوكرانية والملف النووي الإيراني.