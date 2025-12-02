إعلان

وزير الخارجية: أوشكنا على الانتهاء من المرحلة الأولى لخطة ترامب بشأن غزة

كتب : أسماء البتاكوشي

02:17 م 02/12/2025

الدكتور بدر عبد العاطي

أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج الدكتور بدر عبد العاطي، "شارفنا على الانتهاء من المرحلة الأولى لخطة ترامب بشأن غزة".

وأضاف وزير الخارجية والهجرة، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع يوهان فاديفول وزير الخارجية الألماني من برلين، اليوم الثلاثاء، "نأمل إدخال مزيد من المساعدات إلى غزة بكميات أكبر ودون قيود، ونؤكد ضرورة تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة".
وفي سياق منفصل أعرب عبد العاطي عن رفض مصرالإجراءات الإثيوبية الأحادية بشأن سد النهضة، مؤكدًا، أنه لا حلول عسكرية للأزمة الأوكرانية والملف النووي الإيراني.

