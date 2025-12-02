إعلان

الاحتلال يعلن إصابة جنديين من لواء المظليين في حادث طعن بالضفة

كتب : مصراوي

11:40 ص 02/12/2025

جيش الاحتلال الإسرائيلي

وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثء، إصابة جنديين من لواء المظليين بجروح طفيفة إثر تعرضهما للطعن في الضفة الغربية المحتلة.

وقال جيش الاحتلال، في بيان، إن كاميرا مراقبة رصدت صباح اليوم مشبوهًا قرب مستوطنة عطيرت كان قادمًا من بلدة بيت ريما، وأشار إلى أن المشتبه فيه طعن جنديين وصلا للتفتيش وردا بإطلاق النار مما أدى إلى مقتله.

وصباح اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه تلقى بلاغًا عن وقوع عملية طعن قرب مستوطنة عطيرت، وأن قواته تحركت إلى المكان على الفور.

وقال الجيش، إن المنفذ حاول طعن جنود في الموقع مما أدى إلى تحييده على الفور، لافتًا إلى أنه تم إرسال قوات معززة إضافية إلى موقع العملية.

ودفع الجيش الإسرائيلي بتعزيزات إلى مستوطنة عطيرت وفرض حصارًا على قرى فلسطينية قريبة منها، وفق ما أفادت القناة 15 الإسرائيلية نقلًا عن مصادر.

جيش الاحتلال الإسرائيلي حادث طعن مستوطنة عطيرت

