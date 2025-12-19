إعلان

أول تعليق من الشرع على إلغاء العقوبات الأمريكية عن سوريا (فيديو)

كتب : مصراوي

09:31 م 19/12/2025

الرئيس السوري أحمد الشرع

وكالات

رحب الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الجمعة، بإلغاء الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون "قيصر".

وقال الشرع، اليوم الجمعة في كلمة له بمناسبة رفع العقوبات: "أهنئ وأشكر الشعب السوري بمناسبة رفع العقوبات عن البلاد".

وأضاف الرئيس السوري: "اليوم أول أيام سوريا دون عقوبات بفضل صبر الشعب السوري لمدة 14 عامًا".

وأمس الخميس، صادق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قانون تفويض الدفاع المتضمن رفع عقوبات "قيصر" عن سوريا.

رفع عقوبات سوريا أحمد الشرع قانون قيصر

