أول تعليق من الشرع على إلغاء العقوبات الأمريكية عن سوريا (فيديو)
كتب : مصراوي
الرئيس السوري أحمد الشرع
وكالات
رحب الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الجمعة، بإلغاء الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون "قيصر".
وقال الشرع، اليوم الجمعة في كلمة له بمناسبة رفع العقوبات: "أهنئ وأشكر الشعب السوري بمناسبة رفع العقوبات عن البلاد".
وأضاف الرئيس السوري: "اليوم أول أيام سوريا دون عقوبات بفضل صبر الشعب السوري لمدة 14 عامًا".
وأمس الخميس، صادق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قانون تفويض الدفاع المتضمن رفع عقوبات "قيصر" عن سوريا.
أهنئ الشعب السوري بهذا اليوم التاريخي، الذي تُوِّجت فيه سنوات الصبر والتضحيات برفع العقوبات عن سوريا.— أحمد الشرع (@AlSharaaOficial) December 19, 2025
بإرادة السوريين ودعم الأشقاء والأصدقاء، طُويت صفحة المعاناة وبدأت مرحلة البناء.
يدًا بيد نمضي نحو مستقبل يليق بشعبنا ووطننا. pic.twitter.com/O2mPjzh1rU