جوتيريش يدين احتجاز الحوثيين لـ10 من موظفي الأمم المتحدة

وكالات

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الجمعة، احتجاز جماعة أنصار الله (الحوثيين) لعشرة من موظفي الأمم المتحدة في اليمن، ليصل العدد الإجمالي إلى 69.

وقال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، إن الحوثيين احتجزوا موظفين إضافيين من الأمم المتحدة يوم الخميس، وإن جوتيريش يدعو إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

وأضاف دوجاريك: "إن عمليات الاعتقال هذه تجعل إيصال المساعدات الإنسانية للأمم المتحدة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون أمرًا مستحيلًا، وهذا يؤثر بشكل مباشر على ملايين الأشخاص المحتاجين ويحد من وصولهم إلى المساعدات المنقذة للحياة".

ورفضت الأمم المتحدة مرارًا اتهامات الحوثيين بأن موظفي الأمم المتحدة أو عملياتها في اليمن متورطون في التجسس.

سيطر الحوثيون على معظم أراضي اليمن، بما في ذلك العاصمة صنعاء، منذ استيلائهم على السلطة في عامي 2014 وأوائل 2015.