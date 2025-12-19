إعلان

البث الإسرائيلية: الأوضاع في لبنان وسوريا وغزة مجمدة حاليًا

كتب : مصراوي

09:29 م 19/12/2025

جنوب لبنان

وكالات

نقلت هيئة البث العبرية عن مسؤول إسرائيلي، أن الأوضاع في لبنان وسوريا وغزة مجمدة حاليا بانتظار اجتماع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأكد المسؤول الإسرائيلي، أن المشاورات التي عقدها نتنياهو أمس بشأن المرحلة التالية في قطاع غزة انتهى دون قرار حاسم.

وأشار المسؤول الإسرائيلي، إلى أن صورة الوضع في غزة ما زالت غير واضحة على الإطلاق.

وفي وقت سابق، قال ترامب، إنه من المحتمل أن يلتقى مع نتنياهو خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه لم يرتب حتى الآن للاجتماع رئيس حكومة الاحتلال.

لبنان غزة سوريا إسرائيل

