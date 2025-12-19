الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبات جديدة على فنزويلا

وكالات

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان اليوم الجمعة، أنها فرضت عقوبات جديدة تتعلق بفنزويلا على 7 أفراد، وفق ما أفادت وكالة "رويترز".

وفي وقتٍ سابق من اليوم، اتهم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الحكومة في فنزويلا أنها تتعاون مع المجرمين والعصابات التي تعمل بحرية داخل أراضيها.

وقال روبيو، خلال مؤتمر صحفي لوزارة الخارجية الأمريكية، إن واشنطن تشن حربًا على ما وصفهم بـ"الإرهابيين" وعصابات تهريب المخدرات في أمريكا اللاتينية.

وأضاف أن فنزويلا هي المصدر الأكبر لزعزعة الاستقرار في منطقة الكاريبي، لأنها تتعاون مع إيران وحزب الله وعصابات تهريب المخدرات.