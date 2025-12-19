إعلان

اللوفر يعيد فتح أبوابه مجددا بالكامل بعد تعليق العاملين للإضراب

كتب : مصراوي

02:37 م 19/12/2025

متحف اللوفر

باريس- (أ ب)

أعلنت إدارة متحف اللوفر في باريس والنقابات المعنية فتح أبواب المتحف بالكامل أمام الزوار اليوم الجمعة بعدما صوت العاملون لصالح وقف الإضراب الذي عرقل الدخول إلى المتحف الأكثر جذبا للزوار في العالم.

وتم اتخاذ القرار أثناء جمعية عمومية للعاملين بالمتحف، حيث صوتوا بالإجماع لصالح وقف الإضراب للسماح باستقبال المتحف للزوار، حسبما ذكرت النقابات المعنية في بيان. وأدى الإضراب لإغلاق المتحف بالكامل في وقت سابق من الأسبوع وإعادة فتح جزئي أمس الأول الأربعاء.

وقالت النقابات إن الوقف أعقب خمسة اجتماعات مع مسؤولي وزارة الثقافة لكنها أشارت إلى أن التقدم ما زال غير كاف، خاصة فيما يتعلق بعدد العاملين والرواتب وخطط التأمين طويلة الأمد. كما أشاروا إلى مخاوف بشأن تدهور حالة المبنى وظروف العمل.

وانتقد ممثلو النقابات ما وصفوه بغياب مشاركة رئيسة متحف اللوفر لورانس دي كار أثناء الإضراب، ولفتوا إلى أنها لم تلتق بالعاملين ولم تحدثهم أثناء الإضراب.

ومن المقرر أن يعقد العاملون جميعة عمومية أخرى في الخامس من يناير لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كانوا سيستأنفون الإضراب.

متحف اللوفر باريس متحف اللوفر يعيد فتح أبوابه

