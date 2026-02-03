إعلان

بمشاركة عربية وإسلامية.. محادثات نووية بين أمريكا وإيران في إسطنبول

كتب : مصراوي

08:22 ص 03/02/2026

أمريكا وإيران

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

يعقد يوم الجمعة المقبلة لقاء دبلوماسي رفيع بين الولايات المتحدة وإيران في محاولة لإحياء المفاوضات النووية.

وبحسب 3 مصادر مطلعة، تأتي هذه المحادثات وسط سعي حثيث لتجنب تصعيد عسكري في المنطقة.

وقالت المصادر المطلعة، إن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، إلى جانب جاريد كوشنر صهر الرئيس دونالد ترامب، قد يجتمعان مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في العاصمة التركية.

كما يُتوقع مشاركة وزراء خارجية من دول عربية وإسلامية بينها مصر وعُمان وباكستان وقطر والسعودية والإمارات، في مسعى لدعم الوساطة الإقليمية.

ولم يتضح بعد ما إذا كان اللقاء سيعقد بشكل مباشر أو عبر قنوات غير مباشرة، في وقت تضغط فيه واشنطن لاعتماد الحوار المباشر مع طهران، إذ رفض البيت الأبيض التعليق على هذه الأنباء حتى الآن.

ويأتي هذا التحرك الدبلوماسي في ظل تزايد التوترات، إذ نشرت الولايات المتحدة قوات عسكرية إضافية في المنطقة تحسبا لأي تصعيد، بينما أعرب الرئيس ترامب مؤخرا عن تفاؤله بمسار المفاوضات، مؤكدا أن إيران "تتحاور معنا بجدية".

من جانبه، أعرب عراقجي عن ثقته بإمكانية التوصل إلى اتفاق.

مع ذلك، حذّرت المصادر من أن الاجتماع قد يواجه عراقيل تؤدي إلى تأجيله أو إلغائه.
تجدر الإشارة إلى أن المفاوضات النووية بين الجانبين توقفت العام الماضي على خلفية تصاعد التوترات الإقليمية، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أمريكا وإيران محادثات بين أمريكا وإيران إسطنبول المفاوضات بين أمريكا وإيران أمريكا إيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بينها الأهلي ضد البنك.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة
رياضة عربية وعالمية

بينها الأهلي ضد البنك.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة
"ظهور كامويش".. توروب يعلن قائمة الأهلي لمواجهة البنك في الدوري المصري
رياضة محلية

"ظهور كامويش".. توروب يعلن قائمة الأهلي لمواجهة البنك في الدوري المصري
محكمة أمريكية تمنع ترامب من إنهاء الوضع القانوني المؤقت للهايتيين بالولايات
شئون عربية و دولية

محكمة أمريكية تمنع ترامب من إنهاء الوضع القانوني المؤقت للهايتيين بالولايات
هذا ما يحدث لجسمك عند الإفراط في تناول الطماطم- مفاجأة
نصائح طبية

هذا ما يحدث لجسمك عند الإفراط في تناول الطماطم- مفاجأة

سد النهضة| هل تبيع إثيوبيا المياه لمصر بعد الوساطة الأمريكية؟
أخبار مصر

سد النهضة| هل تبيع إثيوبيا المياه لمصر بعد الوساطة الأمريكية؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

لماذا رفعت شركات السجائر الأسعار؟.. شعبة الدخان توضح الأسباب
أول تعليق من أحمد أبو الغيط على وجود اسمه ضمن ملفات إبستين
هل انتهى وقت المضاربة على الذهب؟.. رئيس الشعبة يوضح
انخفاض الحرارة وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء
برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بمحافظة الشرقية
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بحلول التعاملات المسائية
أزمة نقص كاش في ماكينات البنوك.. ما الأسباب؟
الرقم القومي العقاري والإيجار القديم.. إطلاق التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027