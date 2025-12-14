حماس تحدد مهام مجلس السلام والقوة الدولية في غزة

وكالات

قال خليل الحية، رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، إن قيادة الحركة اعتمدت أولويات عمل لها خلال المرحلة المقبلة لمواجهة التحديات والمخاطر التي تكتنف القضية الفلسطينية، موضحًا أن أولوياتها تتمثل في الاستمرار في خطوات وقف الحرب واستكمال المرحلة الأولى ودخول المرحلة الثانية.

وأكد الحية، في كلمة ألقاها اليوم الأحد، أن الحركة ومعها الفصائل الوطنية متمسكة بالاتفاق وتشدد على موقفها الرافض لكل مظاهر الوصاية والانتداب على الشعب الفلسطيني.

وأضاف: "مهمة مجلس السلام هي رعاية تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار والإشراف على إعادة الإعمار لغزة"، كما لفت إلى أن مهمة القوات الدولية يجب أن تقتصر على حفظ وقف إطلاق النار والفصل بين الجانبين دون أي مهام داخل القطاع.

وشدد القيادي في حماس، على أن المقاومة وسلاحها حق مشروع كفلته القوانين الدولية، مشيرًا إلى أن الحركة منفتحة لدراسة أي مقترحات تحافظ على حق المقاومة في سلاحها.

وحذر الحية من أن خروقات الاحتلال الإسرائيلي تهدد بقاء الاتفاق صامدًا، داعيًا الوسطاء والدول الضامنة وخاصة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالعمل على إلزام الاحتلال باحترام الاتفاق وعدم تعريضه للانهيار.

ودعا إلى تشكيل لجنة التكنوقراط لإدارة قطاع غزة بشكل فوري، مؤكدًا جاهزية حماس لتسليمها الأعمال كاملة في كل المجالات.