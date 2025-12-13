رئيس وزراء كمبوديا ينفي التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع تايلاند



بانكوك- (أ ب)

نفى رئيس وزراء كمبوديا هون مانيت في تصريحات نشرها في وقت مبكر من صباح اليوم السبت أي اتفاق بشأن وقف إطلاق النار مع تايلاند.

وقال هون مانيت إنه أجرى محادثة هاتفية ليلة الجمعة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفي الليلة السابقة مع رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم وشكرهما على "جهودهما المستمرة لتحقيق سلام دائم بين كمبوديا وتايلاند".

وكتب هون مانيت "كمبوديا مستعدة للتعاون بأي طريقة مطلوبة".

وكان رئيس وزراء تايلاند، أنوتين تشارنفيراكول قد قال في وقت سابق اليوم السبت أن مكالمته الهاتفية الأخيرة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم تتضمن أي اتفاق لوقف إطلاق النار مع كمبوديا، مشددا على أن تايلاند ستعطي أولوية لحماية سيادتها ومواطنيها، مع استمرار الهجمات عبر الحدود.

كان ترامب قد أعلن أمس الجمعة أن الزعيمين التايلاندي والكمبودي اتفقا على تجديد وقف لإطلاق النار كانت إدارة ترامب قد ساعدت في التوصل إليه في وقت سابق من العام الجاري، بعد أيام من الاشتباكات الدامية التى أسفرت عن سقوط قتلى.

وأعلن ترامب عن الاتفاق على إعادة تفعيل وقف إطلاق النار، في منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي عقب اتصالات هاتفية بكل من رئيس وزراء تايلاند أنوتين تشارنفيراكول ورئيس وزراء كمبوديا هون مانيت.