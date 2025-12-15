إحاطة أمريكية للاتحاد الأوروبي حول خطة ترامب للسلام في غزة

وكالات

صرح مسؤول في الاتحاد الأوروبي، أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس دونالد ترامب، جاريد كوشنر، قدما اليوم الاثنين إحاطة لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي حول خطة ترامب للسلام في غزة عبر مؤتمر بالفيديو، وفقًا لما نقلت وكالة "رويترز".

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، في وقت سابق من اليوم، إنه اقترح على مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن يقدم كوشنر وويتكوف تحديثًا بشأن تنفيذ الخطة لوزراء الخارجية خلال اجتماعهم في بروكسل.