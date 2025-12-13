وكالات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد لقائه نظيره الروسي فلاديمير بوتين، إنه يأمل في مناقشة خطة سلام بين أوكرانيا وروسيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مضيفًا أن "السلام ليس ببعيد".

والتقى أردوغان بوتين في تركمانستان يوم الجمعة، وقاما بتقييم "جهود السلام الشاملة" لإنهاء الحرب، وفقًا لبيان صادر عن مكتب أردوغان أمس، إذ أكدت تركيا مجددًا استعدادها لدعم جهود السلام.

وقال أردوغان للصحفيين على متن رحلة عودته من تركمانستان: "بعد هذا الاجتماع مع بوتين، نأمل أن تُتاح لنا الفرصة لمناقشة خطة السلام مع الرئيس الأمريكي ترامب أيضًا. السلام ليس ببعيد؛ نحن نرى ذلك"، وفق ما أفادت وكالة "رويترز".

وكان أردوغان قد أبلغ بوتين يوم الجمعة أن وقفًا محدودًا لإطلاق النار في الحرب، يركز على منشآت الطاقة والموانئ على وجه الخصوص، يمكن أن يكون مفيدًا.

وأضاف الرئيس التركي، في تصريحات نشرها مكتبه اليوم السبت: "لا ينبغي النظر إلى البحر الأسود على أنه ساحة معركة. مثل هذا الوضع لن يضر إلا بروسيا وأوكرانيا"، مضيفًا: "يحتاج الجميع إلى ملاحة آمنة في البحر الأسود. يجب ضمان ذلك".

وأمس الجمعة، هاجمت روسيا ميناءين أوكرانيين، مما أدى إلى إلحاق أضرار بثلاث سفن مملوكة لتركيا، من بينها سفينة تحمل إمدادات غذائية، وذلك بعد أيام من تهديد موسكو بقطع أوكرانيا عن البحر، بحسب "رويترز".