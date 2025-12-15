إعلان

تخطت المليون دولار في 24 ساعة.. حملة تبرعات ضخمة لـ الأحمد "بطل سيدني"

كتب : مصراوي

03:53 م 15/12/2025

أحمد الأحمد

وكالات

تخطّت قيمة التبرعات التي جُمعت لدعم السوري أحمد الأحمد حاجز المليون دولار، وهو الرجل الذي أُصيب بطلقات نارية بعدما قام بعمل وُصف بالبطولي، تمثّل في نزع سلاح المهاجم خلال حادثة إطلاق النار المروّعة على شاطئ بوندي في مدينة سيدني.

وأُدخل الأحمد، البالغ من العمر 43 عامًا، إلى المستشفى بعد إصابته بطلقتين في الكتف، إثر اشتباكه مع مطلق النار على شاطئ بوندي يوم الأحد.

ويُذكر أن الأحمد أب لطفلين ويمتلك متجرًا لبيع الفواكه.

وأظهرت مقاطع مصوّرة لحظات تدخله، حيث ظهر وهو يتحرك عبر موقف للسيارات قبل أن يواجه المسلح ويتمكن من انتزاع بندقيته.

وأدت هذه المشاهد، التي جرى تداولها على نطاق واسع، إلى إطلاق حملة تبرعات عبر منصة "GoFundMe" لدعم الأحمد، تجاوزت عائداتها مليون دولار أمريكي، بمشاركة أكثر من 18 ألف متبرع. كما ساهم الملياردير الأميركي بيل أكمان بمبلغ 100 ألف دولار، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقبل لحظات من اندفاعه نحو المهاجم، قال أحمد الأحمد لابن عمه، جوزي علكنج، إنه مستعد للمخاطرة بحياته، ونقل علكنج للصحفيين قوله: قال لي: سأموت، أرجوك اذهب لرؤية عائلتي وأخبرهم أنني قُتلت من أجل إنقاذ حياة أشخاص.

وأشاد رئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز، كريس مينز، بشجاعة الأحمد، مؤكدًا أن عددًا أكبر من الأرواح كان سيفقد لولا شجاعة أحمد ونكرانه لذاته.

وأسفر حادث إطلاق النار الجماعي، الذي وقع مساء الأحد، عن مقتل ما لا يقل عن 16 شخصًا، إضافة إلى إصابة العشرات بجروح خطيرة.

وقُتل منفذ الهجوم، ساجد أكرم (50 عامًا)، برصاص الشرطة في موقع الحادث، فيما نُقل ابنه نافيد (24 عامًا)، الذي وُصف بالمسلح الثاني، إلى المستشفى.

أحمد الأحمد بطل سيدني حادثة إطلاق النار مدينة سيدني

