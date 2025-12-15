الشرطة الألمانية تنشر 3600 عنصر لتأمين زيارة زيلينسكي

برلين- (د ب أ)

يشارك نحو 3600 شرطي من مختلف أنحاء ألمانيا في تأمين زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والمحادثات حول إمكانية إنهاء الحرب في أوكرانيا في العاصمة برلين.

وقالت رئيسة شرطة برلين "باربارا سلوفيك مايزل" أمام لجنة الشؤون الداخلية في مجلس النواب (برلمان ولاية برلين) إن شرطة برلين تتلقى الدعم في التأمين من الشرطة الفيدرالية ومن كل الولايات الألمانية تقريبا.

وأشارت سلوفيك مايزل في الصباح إلى أن مستوى التهديد عند "الدرجة 0" – أي أعلى من مستوى الأمن 1 المخصص للضيوف الرسميين رفيعي المستوى. وأوضحت سلوفيك مايزل أن الحكومة الاتحادية عن قدوم زيلينسكي يوم الأحد، أي قبل يوم من الموعد المخطط له، إلا مساء يوم الجمعة الماضي، مشيرة إلى أن هذ الأمر أدى بالفعل إلى صعوبات تنظيمية.

ونتيجة لهذا التغيير المفاجئ، تم استدعاء عناصر شرطة كانت في عطلتها إلى الخدمة في وحدات العمليات الخاصة بها. وإلى جانب تأمين زيارة زيلينسكي، تقوم الشرطة الألمانية أيضا بتأمين 13 وفدًا آخر خلال الزيارة.

وشملت الإجراءات الأمنية إغلاق العديد من الطرق والمناطق في حي الحكومة وحول الفنادق، ونشر قناصة من وحدات الشرطة الخاصة على الأسطح، وكلاب لتفتيش المتفجرات في الشوارع، بالإضافة إلى نشر زوارق شرطية على نهر شبره.

وأعلن المتحدث باسم الشرطة فلوريان نات عن "إغلاقات قصيرة المدى لبعض الطرق"، وناشد المواطنين تفهم للاختناقات المرورية الكبيرة. كما تأثر المشاة أمام مبنى البرلمان وبوابة براندنبورج، حيث لم يتمكن بعضهم من المرور بسبب الإغلاق التام من قبل الشرطة.

ووفقًا لسلوفيك مايزل، تم نشر 1574 شرطيا في برلين أمس الأحد (ثالث أحد من زمن المجيء) بسبب زيارة السياسيين الدوليين. إضافة إلى ذلك، قامت بتوفير تعزيزات كبيرة لحماية احتفال عيد الحانوكا (الأنوار) اليهودي في المساء عند بوابة براندنبورج والتي حضرها الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، وذلك في رد فعل من الشرطة على الهجوم الذي استهدف حفلا يهوديا في مدينة سيدني الاسترالية.