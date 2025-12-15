وزير الخارجية التركي: دورنا في سوريا لم يكتمل بعد

وكالات

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن "دور تركيا في سوريا ما زال في مراحله الأولى ولم يكتمل بعد"، مشدداً على أن "قيام سوريا مستقرة وخالية من أي تدخلات خارجية سيشكّل إضافة مهمة لمنطقتنا.



جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال افتتاح النسخة السادسة عشرة من مؤتمر السفراء الأتراك حول العالم، المنعقد في أنقرة تحت شعار "سياسة خارجية تحقق السلام والاستقرار والازدهار"، حيث أكد فيدان أن "تركيا ستواصل في هذه المرحلة الوقوف إلى جانب الشعب السوري الصديق والشقيق بكل عزم وإصرار".

وأضاف أن "تركيا خاضت خلال الأعوام الخمسة عشر الماضية أحد أصعب الاختبارات في تاريخها على الساحة السورية، ودفعنا ثمناً سياسياً واقتصادياً كبيراً، إلا أننا لم نتخلّ عن القيم الإنسانية".

وتابع فيدان قائلاً إنه "في ذكرى إسقاط نظام الأسد، تمثل سوريا مثالاً جديداً يبرهن أن الدبلوماسية التركية وقفت في المكان الصحيح من التاريخ وخرجت من هذه المرحلة مرفوعة الرأس ".

وأوضح أنه "خلال تلك الفترة، واجهنا مراحل تُركنا فيها بمفردنا، كما انخرطت دول عدة في تعاون تكتيكي مع منظمات إرهابية، لكننا لم ننحرف عن نهجنا، وفي النهاية قال التاريخ كلمته، ليصبح الثامن من ديسمبر 2024 محطة مفصلية فتحت صفحة جديدة من الأمل أمام الشعب السوري".