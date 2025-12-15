100 ألف جنيه غرامة كسر الصمت الانتخابي في جولة الإعادة

بدأ الصمت الانتخابي، أمس الأحد، بالتزامن مع انطلاق التصويت في جولة الإعادة بالخارج، اليوم الإثنين، وفقًا للجدول الزمني للانتخابات، في دوائر جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، والبالغ عددها 55 دائرة متبقية من هذه المرحلة.

وتُجرى عملية الاقتراع اليوم وغدًا في الخارج، ويومي الأربعاء والخميس القادمَين في الداخل، وتعلن نتيجتها الرسمية يوم 25 ديسمبر.

وتضم الدوائر الـ55 في محافظات المرحلة الثانية؛ التالي:

- محافظة الدقهلية إعادة بالكامل فى دوائرها الـ10

- محافظة الغربية إعادة بالكامل في دوائرها الـ7

- محافظة كفر الشيخ إعادة بالكامل في دوائرها الـ4

- محافظة المنوفية إعادة بالكامل في دوائرها الـ6

- محافظة القليوبية إعادة في 5 دوائر من أصل 6

- محافظة الشرقية إعادة في 8 دوائر من أصل 9

- محافظة القاهرة إعادة في 7 دوائر من أصل 19

ويرصد "مصراوي" عقوبة مخالفة الصمت الانتخابي وحجم الإنفاق على الدعاية الانتخابية، في ما يلي:

وفقًا لنص قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مئة ألف جنيه كل مَن قام بأي من الأفعال الآتية:

1- مخالفة الميعاد المحدد في نص المادتين 24 و30 أو في نص البند الثالث من الفقرة الخامسة من المادة 37 من هذا القانون (والمادة 24 هي التي تحدد مواعيد الصمت الانتخابي).

2-الإنفاق على الدعاية الانتخابية مبالغ غير مقيدة في الحساب البنكي الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات.

3- القيام بدعاية انتخابية بالمخالفة للضوابط الواردة في نص المادة 31 من هذا القانون.

4- مخالفة الحظر الوارد بنص المادة 34 من هذا القانون، ويجوز للمحكمة أن تحكم فضلًا عن الغرامة بعزل الجاني من وظيفته لمدة خمس سنوات، وذلك متى كان لفعله أثر في تغيير نتيجة الانتخابات.

5- قبول تبرع بالزيادة على النسبة الواردة في نص المادة 26 من هذا القانون، وتحكم المحكمة بمصادرة الأموال التي تمثل زيادة على هذه النسبة.