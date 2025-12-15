رئيس وزراء أستراليا يقترح فرض قوانين أكثر صرامة على الأسلحة النارية



سيدني- (أ ب)

اقترح رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز اليوم الاثنين فرض قوانين وطنية أكثر صرامة بشأن الأسلحة النارية بعد أن خلف إطلاق نار في شاطئ بوندي بيتش بسيدني 15 قتيلا على الأقل.

وقال ألبانيز إنه سيقترح قيودا جديدة، تشمل الحد من عدد الأسلحة النارية التي يمكن للمالك المرخص الحصول عليها.

وتابع ألبانيز للصحفيين:"الحكومة مستعدة لاتخاذ أي إجراء ضروري. ويشمل ذلك الحاجة إلى قوانين أسلحة نارية أكثر صرامة".

وأضاف:"ظروف الناس يمكن أن تتغير. يمكن أن يتطرف الناس على مدى فترة من الزمن. لا ينبغي أن تكون التراخيص دائمة".