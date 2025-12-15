إعلان

رئيس وزراء أستراليا يقترح فرض قوانين أكثر صرامة على الأسلحة النارية

كتب : مصراوي

11:10 ص 15/12/2025

رئيس الوزراء الاسترالي أنتوني ألبانيز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


سيدني- (أ ب)

اقترح رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز اليوم الاثنين فرض قوانين وطنية أكثر صرامة بشأن الأسلحة النارية بعد أن خلف إطلاق نار في شاطئ بوندي بيتش بسيدني 15 قتيلا على الأقل.

وقال ألبانيز إنه سيقترح قيودا جديدة، تشمل الحد من عدد الأسلحة النارية التي يمكن للمالك المرخص الحصول عليها.

وتابع ألبانيز للصحفيين:"الحكومة مستعدة لاتخاذ أي إجراء ضروري. ويشمل ذلك الحاجة إلى قوانين أسلحة نارية أكثر صرامة".

وأضاف:"ظروف الناس يمكن أن تتغير. يمكن أن يتطرف الناس على مدى فترة من الزمن. لا ينبغي أن تكون التراخيص دائمة".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أنتوني ألبانيز الأسلحة النارية رئيس وزراء أستراليا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

10 قنوات ناقلة لمباريات نصف نهائي كأس العرب الليلة
كجوك: موبايل أبلكيشن للتصرفات العقارية للإخطار وسداد قيمة الضريبة
بعد نفي الزيادة.. ننشر أسعار شرائح استهلاك الكهرباء
الأرصاد تحذر: أمطار متفاوتة الشدة قد تغزر على هذه المناطق