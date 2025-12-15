إعلان

مصرع 17 شخصا وإصابة 20 آخرين في حادث حافلة مدرسية بكولومبيا

كتب : مصراوي

04:18 ص 15/12/2025

انقلاب حافلة في كولومبيا

وكالات

قال حاكم منطقة أنتيوكيا في كولومبيا، إن 17 شخصا لقوا حتفهم، وأصيب 20 آخرون بجروح بعد سقوط حافلة تقل طلابا من على منحدر في منطقة ريفية بشمال كولومبيا.

وأضاف الحاكم أندريس خوليان في منشور على موقع إكس، إن الحافلة كانت متجهة من بلدة تولو المطلة على البحر الكاريبي إلى ميديلين بعد رحلة مدرسية، وكانت تقل طلابا من مدرسة ثانوية.

وأضاف أن الطلاب كانوا يحتفلون بتخرجهم على الشاطئ، قائلا: "إنه خبر صعب للغاية على المجتمع بأسره في شهر ديسمبر"، وفقا للغد.

