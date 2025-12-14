زيلينسكي يبحث الضمانات الأمريكية أثناء اجتماعه مع ويتكوف وكوشنر

(د ب أ)

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن أوكرانيا قد تقبل بضمانات أمنية من الولايات المتحدة وأوروبا كوسيلة لمنع أي عدوان روسي مستقبلي، وبديل عن هدفها طويل المدى في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

ويلتقي زيلينسكي اليوم الأحد في مقر المستشارية الفيدرالية بألمانيا مع وفد أمريكي بقيادة المبعوث الخاص ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب جاريد كوشنر، إلى جانب عدد من مستشاري الأمن القومي الأوروبيين، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وكانت كييف ترى لسنوات في عضوية الناتو وسيلة لضمان أمنها المستقبلي، لكنها عدلت خطابها في ظل استمرار تردد الولايات المتحدة وبعض الشركاء الأوروبيين، ومع ضغط واشنطن لإنهاء الحرب المستمرة منذ ما يقارب أربع سنوات.

وأوضح زيلينسكي للصحفيين أن اتفاقيات أمنية ثنائية بين أوكرانيا والولايات المتحدة، تعمل بطريقة مشابهة للمادة الخامسة في الناتو، إضافة إلى ضمانات من أوروبا ودول أخرى محتملة مثل كندا واليابان، قد تمنع "عودة العدوان الروسي".

وقال زيلينسكي على منصة "إكس": "الأمر الأساسي هو أن جميع الخطوات التي نتفق عليها مع الشركاء يجب أن تصلح عمليا لضمان الأمن. فقط الضمانات الموثوقة قادرة على تحقيق السلام".

وبعد محادثات الأحد، من المقرر عقد قمة كبرى يوم الاثنين، يشارك فيها الأمين العام للناتو مارك روته ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى جانب نحو عشرة قادة أوروبيين آخرين.