الاتحاد الإفريقي يدين الهجوم على قاعدة حفظ السلام في كادوقلي بالسودان

أدان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود على يوسف، بشدة الهجوم بالطائرات المسيرة على قاعدة حفظ السلام في كادوقلي بالسودان.

ودعا رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، في بيان اليوم الأحد، إلى تحديد المسؤولين عن هجوم كادوقلي بالسودان على وجه السرعة ومساءلتهم.

وحث رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، أطراف الصراع بالسودان على احترام التزاماتهم بموجب القانون الدولي بما في ذلك حماية حفظة السلام والعاملين في المجال الإنساني.

وكان هجوم بطائرة مسيّرة استهدف أمس القاعدة الأممية المؤقتة في أبيي (يونيسفا) في كادوقلي، في حين أكدّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن “الاعتداءات على قوات حفظ السلام غير مبررة وقد ترقى إلى جرائم حرب”، داعياً إلى محاسبة المسؤولين وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.