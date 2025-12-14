إعلان

المحكمة العليا الإسرائيلية تلغي قرار نتنياهو بإقالة المستشارة القضائية

كتب : مصراوي

04:51 م 14/12/2025

(د ب أ)

صوّتت المحكمة العليا في إسرائيل لصالح إبطال قرار الحكومة بإقالة المستشارة جالي بهاراف ميارا من منصبها كمدعية عامة.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد، بأن المحكمة قالت في قرارها، إن المدعية العامة "لا تزال في منصبها بصورة قانونية؛ وأن قرار الإقالة باطل ولاغٍ"، وأن أي إجراء أحادي الجانب من شأنه أن يؤدي إلى تغيير وضعها أو صلاحياتها أو أساليب عملها، يتعارض مع هذا الحكم.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو، كان قد أقال المدعية العامة في الرابع من أغسطس الماضي، بدعوى انعدام الثقة، وتم اتخاذ القرار بالإجماع، على الرغم من أن نتنياهو لم يشارك في التصويت.

ويشار إلى أن المدعي العام في إسرائيل له دور حاسم في الإشراف على شرعية الإجراءات الحكومية، وقد اختلفت بهاراف ميارا في كثير من الأحيان مع نتنياهو بشأن إجراءات اعتبرتها غير قانونية.

