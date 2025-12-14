إعلان

أمريكا تعلق على هجوم سيدني: "لا مكان لمعاداة السامية"

كتب : مصراوي

04:37 م 14/12/2025

أمريكا

علقت وزارة الخارجية الأمريكية على حادث إطلاق النار الذي استهدف تجمعًا يهوديًا أثناء الاحتفال بعيد الأنوار "حانوكا" على شاطئ بوندي في مدينة سيدني الأسترالية.

وأدان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الأحد، الهجوم "الإرهابي" بشدة، قائلًا "لا مكان لمعاداة السامية في هذا العالم"، حسب تعبيره.

أمريكا وزارة الخارجية الأمريكية شاطئ بوندي مدينة سيدني الأسترالية

