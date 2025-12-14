أمريكا تعلق على هجوم سيدني: "لا مكان لمعاداة السامية"

علقت وزارة الخارجية الأمريكية على حادث إطلاق النار الذي استهدف تجمعًا يهوديًا أثناء الاحتفال بعيد الأنوار "حانوكا" على شاطئ بوندي في مدينة سيدني الأسترالية.

وأدان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الأحد، الهجوم "الإرهابي" بشدة، قائلًا "لا مكان لمعاداة السامية في هذا العالم"، حسب تعبيره.

