تحقيق إسرائيلي باحتمال وقوف إيران وراء هجوم سيدني

كتب : مصراوي

04:18 م 14/12/2025

هجوم سيدني

وكالات

نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر أمني قوله، إن المؤسسة الأمنية في إسرائيل تحقق في احتمال وقوف إيران وراء هجوم سيدني.

وزعمت وسائل إعلام إسرائيلية، أن إيران جندت الكثير من الباكستانيين لتنفيذ عمليات في عدة دول.

وقبل قليل، علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على حادث إطلاق النار الذي استهدف تجمعًا يهودي على شاطئ بوندي في مدينة سيدني الأسترالية، ووصفه بـ"البشع".

وقال نتنياهو، إن "الطريقة الوحيدة لهزيمة معاداة السامية هي مواجهتها كما نفعل في إسرائيل"، مؤكدًا الالتزام بمكافحة هذه الظاهرة.

وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي، إلى أن عدد القتلى في حادثة إطلاق النار يواصل الارتفاع، متهمًا القادة في أستراليا بعدم مواجهة ما يُسمى بـ"معاداة السامية".

وصباح اليوم الأحد، أطلق مسلحان النار على تجمعًا لليهود على شاطئ بوندي في مدينة سيدني الأسترالية، ما أسفر عن مقتل حوالي 12 شخصًا من بينهم أحد منفذي الهجوم، وإصابة العشرات من بينهم المنفذ الآخر.

من هو نافيد أكرم المشتبه به الأول في هجوم سيدني؟

الجيش الإسرائيلي هجوم سيدني بنيامين نتنياهو إسرائيل إيران

