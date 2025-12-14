القاهرة- أ ش أ:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الحرص على متابعة ما يتم تقديمه من خدمات تعليمية وثقافية وتوعوية ودينية واجتماعية ورياضية، تسهم في بناء الإنسان المصري بمختلف انحاء الجمهورية، مع التركيز بشكل أكبر على المحافظات الحدودية، وذلك بما يسهم في تطوير هذه الخدمات والتوسع في اتاحتها لمختلف الفئات العمرية، وصولا لتحقيق المستهدفات التنموية والاجتماعية في هذا الصدد .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمناقشة واستعراض موقف ما يقدم من خدمات في عدد من القطاعات بالمحافظات الحدودية، وسبل دعم وتعزيز هذه الخدمات لتوسيع قاعدة المستفيدين منها.

ونوه رئيس الوزراء إلى ما يحظى به ملف بناء الانسان المصري من اهتمام من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإطلاق فخامته للعديد من المبادرات الرئاسية التي تسهم في تحقيق البناء الصحيح للمواطن المصري، صحياً وتعليمية وثقافياً، وتوعوياً، ورياضياً، لافتا إلى متابعة فخامته الدقيقة لما يتم تقديمه من أنشطة وفعاليات وخدمات من خلال هذه المبادرات، وتأكيده المستمر على أهمية زيادة هذه الأنشطة والخدمات وتنويعها، خاصة بالمحافظات الحدودية، بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين منها، والتأكيد على استمرار الجهود للارتقاء بمستوى جودة هذه الخدمات.

وأكد رئيس الوزراء استمرار التنسيق بين الوزارات المعنية، ومؤسسات المجتمع المدني، سعياً لمزيد من التكامل وتنويع الأنشطة والخدمات المقدمة للمواطنين.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراضاً لمختلف الخدمات التي تقدمها الوزارات والجهات المعنية في انحاء المحافظات الحدودية، من خدمات تعليمية وثقافية ودينية ورياضية واجتماعية، تتضمن تنفيذ العديد من البرامج التدريبية، والأنشطة والفعاليات والندوات التثقيفية في العديد من المجالات، وذلك بما يسهم في اكساب الفئات المستهدفة المزيد من القدرات والمهارات.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضاً جهود التوسع في الخدمات المقدمة في مجال الحماية الاجتماعية، وكذا ما يتعلق بمجال التأهيل والخدمات المقدمة لذوي الهمم، هذا فضلا عن البرامج الخاصة بمجال التمكين الاقتصادي وتنمية الأسرة والطفولة.

وفى هذا الصدد، وجه رئيس الوزراء بتكثيف الجهود لدعم وزيادة حجم الأنشطة والخدمات المقدمة لمواطني المحافظات الحدودية، والعمل على حصر أي نقص في هذه الخدمات والتعامل معها بالسرعة المطلوبة، تلبية لمختلف المتطلبات التنموية لهذه المحافظات.

حضر الاجتماع: ، الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، واللواء دكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ أسوان، والمهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، كما شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، واللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، والسيدحنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد.