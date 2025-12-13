مشاورات بشأن أوكرانيا في برلين غدا الأحد

برلين- (د ب أ)

يعتزم مستشارون في الشؤون الخارجية من الولايات المتحدة وأوكرانيا وألمانيا مواصلة محادثاتهم حول إمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا في برلين غدا الأحد، حسبما علمت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) من مصادر حكومية في العاصمة الألمانية اليوم السبت.

وكان مسؤول أمريكي رفيع المستوى ذكر في وقت سابق لـ"د ب أ" أن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف سوف يصل إلى برلين نهاية الأسبوع، دون الإدلاء بأي تفاصيل إضافية حول التوقيت الدقيق لمحادثات ويتكوف أو بشأن الصيغ التي سيُجرى على أساسها الاجتماعات أو المشاركين فيها.

ومن المنتظر أن يصل زيلينسكي إلى برلين بعد غد الاثنين للاجتماع بالمستشار الألماني فريدريش ميرتس، وعدد من رؤساء الدول والحكومات الأوروبية، إضافة إلى قيادات الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو).

وكانت الحكومة الأمريكية طرحت في نوفمبر الماضي خطة سلام بمبادرة من الرئيس دونالد ترامب، وجرى التفاوض بشأنها منذ ذلك الحين في جولات مختلفة. ويمارس ترامب ضغوطا على أوكرانيا للموافقة على اتفاق سلام، إذ يرى أن هذا البلد الذي يعتمد على الدعم الغربي في وضع عسكري غير متكافئ أمام روسيا.

وكان ترامب ترك مسألة مشاركة الولايات المتحدة في اجتماع بأوروبا مفتوحة في الفترة الأخيرة، وربطها بوجود فرص جيدة لتحقيق تقدم، من وجهة نظره.

وتتصدى أوكرانيا لهجوم روسي شامل لأراضيها منذ قرابة أربع سنوات، بفضل دعم الغرب لكييف.