أردوغان: السلام في غزة وسوريا وأمن البحر الأسود أولوية لتركيا

وكالات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن لقائه نظيره الروسي فلاديمير بوتين: "ناقشنا الحرب وجهود السلام والرئيس الروسي يدرك جيدًا موقف تركيا من هذه القضية مثل جميع الأطراف المعنية".

وفيما يتعلق بالأوضاع في غزة، قال أردوغان، إن مجلس السلام المقرر إنشاؤه في قطاع غزة يجب أن يعالج المشكلة الأمنية التي تسببت بها إسرائيل، مؤكدًا أن تركيا لن تتهرب أبدًا من مسؤولياتها.

وشدد على أنه من الضروري أن تفي إسرائيل بوعودها وتلتزم بوقف إطلاق النار وتسمح بعودة الحياة إلى طبيعتها في غزة،

كما تطرق الرئيس التركي إلى الأوضاع في سوريا، قائلًا: "نريد رخاء كل السوريين دون تمييز بين التركمان والعرب والأكراد والسنة والعلويين واتفاق 10 مارس يعزز هذه الإرادة".

وقال أردوغان، إنه من المفيد لأوروبا أن تنظر إلى عضوية تركيا في الاتحاد برؤية استراتيجية، مضيفًا "ستسهم خطواتها في تشكيل مستقبل المرحلة القادمة".

وأوضح الرئيس التركي أردوغان، أنه لا ينبغي النظر إلى البحر الأسود كساحة لتصفية الحسابات فالجميع بحاجة إلى ملاحة آمنة.