مصادر سودانية: منظمات دولية تجلي موظفيها من ولاية جنوب كردفان



الخرطوم- (د ب أ)

بدأت بعض المنظمات الإنسانية ووكالات الأمم المتحدة في مدينة كادوقلي بولاية جنوب كردفان بوسط السودان تنفيذ عمليات إجلاء لموظفيها، في ظل تدهور الأوضاع الأمنية.

ونقلت موقع "السودانية نيوز" اليوم السبت عن مصادر محلية من كادوقلي قولها إن المدينة وأريافها سجلت، صباح أول أمس الخميس، استجابة واسعة من السكان لنداءات تحالف السودان (تأسيس) بضرورة مغادرة مناطق التماس العسكري وخطوط العمليات.

وأكدت المصادر أن هذه الموجة من المغادرة تُعد الأكبر منذ اندلاع الحرب، مشيرة إلى أن غالبية المغادرين من النساء والأطفال وكبار السن.

وأكد قيادي في تحالف "تأسيس" التزام التحالف الكامل بحماية المدنيين وتيسير عمليات الإجلاء الطوعي من مدينة كادوقلي، مجدداً دعوته لجميع المواطنين إلى الابتعاد عن مواقع الاشتباكات حفاظاً على أرواحهم.

وتأتي هذه التطورات وسط مخاوف متزايدة من اتساع رقعة المواجهات العسكرية في ولاية جنوب كردفان وتأثيرها على الأوضاع الإنسانية للمدنيين.

و"تأسيس" هو تحالف سياسي بمشاركة قوات الدعم السريع انطلق في يوليو الماضي وأعلن تشكيل حكومة موازية في السودان برئاسة محمد حسن التعايشي.

ويشهد السودان منذ أبريل 2023 صراعا دمويا على السلطة بين الحاكم الفعلي للبلاد عبد الفتاح البرهان ونائبه السابق محمد حمدان دقلو (حميدتي)، قائد قوات الدعم السريع.