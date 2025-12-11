بسبب الطقس.. تعطيل الدراسة في جميع مدارس الكويت



وكالات



أعلنت وزارة التربية الكويتية، تعطيل الدراسة اليوم الخميس في جميع مدارس البلاد بجميع مراحلها، بعد الاطلاع على تقارير إدارة الأرصاد الجوية بشأن توقعات الحالة المطرية.

وأكدت الوزارة في بيانها، أن القرار يشمل جميع المدارس الحكومية بجميع مراحلها، إضافة إلى المدارس الخاصة بمختلف أنظمتها العربية والأجنبية ومدارس التعليم الديني والتربية الخاصة.

وأشارت إلى أنه يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية للتعامل مع الظروف الجوية المتوقعة.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم تأجيل الاختبارات العملية المقررة الخميس، على أن تتولى الإدارات المدرسية تحديد مواعيد بديلة تراعي مصلحة الطلبة وتضمن استمرار العملية التعليمية دون تأثير.

وشددت وزارة التربية، على أن سلامة الطلاب والطالبات وجميع العاملين تمثل أولوية قصوى، داعية أفراد المجتمع وذوي الطلبة إلى متابعة بياناتها عبر الحسابات الرسمية للاطلاع على أي مستجدات أو تعليمات إضافية.

كانت مصلحة الأرصاد الجوية حذرت من أن طقس البلاد سيصبح متقلبا حيث من المتوقع أن تتساقط أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا وفرصة لتكون الضباب، كما أن الرياح شمالية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا أحيانا 10 - 40 كم/ساعة، وفقا لروسيا اليوم.