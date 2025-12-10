رئيس الأركان الإسرائيلي يعلن حظر التجول لمدة 38 ساعة.. ما القصة؟

أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، عن حظر تجول لمدة 38 ساعة على منطقة جبل الشيخ العلوي، بعدما أصدرت دائرة الأرصاد الجوية إنذارًا مبكرًا باللون الأحمر لهطول أمطار غزيرة خلال الليل.

ووفقاً للقناة 12 الإسرائيلية، أمر زامير أن يبدأ حظر التجول من الساعة 8:00 مساءً اليوم الأربعاء وحتى الساعة 6:00 صباحاً من يوم الجمعة المقبلة.

وقرر زامير في بيان توخي الحذر بشأن إرشادات الطقس العاصف، منع التدريبات والسفر والمبيت في الميدان غير الضرورية لقوات الاحتلال.

وفي وقت سابق، أصدرت هيئة الأرصاد الإسرائيلية إنذاراً مبكراً باللون الأحمر بشأن هطول أمطار غزيرة في السهول الساحلية الوسطى والجنوبية وفي الأراضي المنخفضة بدءاً من الساعة العاشرة مساءً.