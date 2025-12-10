بتوجيهات من السيسي.. نقل مواطن مصري ذو ظروف طبية خاصة من الكويت

وكالات

قالت وزارة الخارجية في بيان، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه أبناء الجاليات المصرية في الخارج.

وأشارت الوزارة في بيان، إلى أنها نجحت بالتنسيق مع وزارتي الدفاع والصحة والقنصلية المصرية بالكويت، في تسهيل إجراءات نقل مواطن مصري من دولة الكويت لديه ظروف طبية خاصة إلى أرض الوطن، وترتيب رعاية طبية لائقة في أحد مستشفيات وزارة الصحة المصرية.

وعبّرت وزارة الخارجية عن تقديرها لكافة السلطات الكويتية التي يسرت عملية نقل المواطن إلى مصر.

وجددت الوزارة التأكيد على دورها الأساسي في رعاية المواطنين المصريين في الخارج، وتقديم كافة سبل الدعم لهم وفقاً للإمكانيات المتاحة، وفي إطار تقديم كافة الخدمات القنصلية للجاليات المصرية المنتشرة في كافة دول العالم.