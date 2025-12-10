إعلان

بتوجيهات من السيسي.. نقل مواطن مصري ذو ظروف طبية خاصة من الكويت

كتب : مصراوي

12:37 ص 10/12/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    نقل مواطن مصري ذو ظروف طبية خاصة من الكويت
  • عرض 4 صورة
    نقل مواطن مصري ذو ظروف طبية خاصة من الكويت
  • عرض 4 صورة
    نقل مواطن مصري ذو ظروف طبية خاصة من الكويت

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات
قالت وزارة الخارجية في بيان، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه أبناء الجاليات المصرية في الخارج.
وأشارت الوزارة في بيان، إلى أنها نجحت بالتنسيق مع وزارتي الدفاع والصحة والقنصلية المصرية بالكويت، في تسهيل إجراءات نقل مواطن مصري من دولة الكويت لديه ظروف طبية خاصة إلى أرض الوطن، وترتيب رعاية طبية لائقة في أحد مستشفيات وزارة الصحة المصرية.
وعبّرت وزارة الخارجية عن تقديرها لكافة السلطات الكويتية التي يسرت عملية نقل المواطن إلى مصر.
وجددت الوزارة التأكيد على دورها الأساسي في رعاية المواطنين المصريين في الخارج، وتقديم كافة سبل الدعم لهم وفقاً للإمكانيات المتاحة، وفي إطار تقديم كافة الخدمات القنصلية للجاليات المصرية المنتشرة في كافة دول العالم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

نقل مريض نقل مواطن مصري الكويت السيسي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أسئلة حرجة مع مجدي الجلاد| د. مهاب مجاهد يكشف سر تغير مزاج المصريين.. وتأثير الأزمات الاقتصادية
هل ترتفع أسعار كروت الشحن و"الفكة" الفترة المقبلة؟
نجيب ساويرس ينفي زيارته إلى تل أبيب: لم تحدث في حياتي
ماذا حدث للوثائق المصرية بمتحف اللوفر: كيف أتلفت المياه 400 كتاب نادر؟
عاجل| تنظيم الاتصالات يحذر المواطنين من محاولات اختراق تستغل ثغرات جديدة على الهواتف المحمولة