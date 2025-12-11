

وكالات

كشفت الصور التي التُقطت هذا الأسبوع عن تقدم كبير في أعمال البناء لقاعة الرقص الجديدة والمكلفة في البيت الأبيض، والتي قرر الرئيس دونالد ترامب تشييدها بتكلفة 300 مليون دولار.

وتظهر الصور الموقع الذي كان يضم الجناح الشرقي وعمره 123 عاما وقد غدا كومة من الركام.

قال ترامب عبر منصته على "تروث سوشيال" خلال عطلة نهاية الأسبوع، إن المشروع يسير وفق خططه بل ويتجاوزها، إذ ذكر أن قاعة الرقص ستكون ضعف الحجم المخطط له أصلا، كما تم زيادة عرض الأعمدة بشكل كبير لتسهيل المشاهدة.

وأضاف الرئيس الأمريكي، أن المشروع يجري دون الميزانية المحددة وأمام الجدول الزمني، في إشارة إلى كفاءة تنفيذه وتوفيره للتكاليف، وفقا لروسيا اليوم.