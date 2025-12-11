إعلان

بتكلفة 300 مليون دولار.. 5 صور ترصد أعمال البناء في قاعة الرقص بالبيت الأبيض

كتب : مصراوي

02:16 ص 11/12/2025
    أعمال البناء في قاعة الرقص بالبيت الأبيض
    أعمال البناء في قاعة الرقص بالبيت الأبيض
    أعمال البناء في قاعة الرقص بالبيت الأبيض

وكالات

كشفت الصور التي التُقطت هذا الأسبوع عن تقدم كبير في أعمال البناء لقاعة الرقص الجديدة والمكلفة في البيت الأبيض، والتي قرر الرئيس دونالد ترامب تشييدها بتكلفة 300 مليون دولار.

وتظهر الصور الموقع الذي كان يضم الجناح الشرقي وعمره 123 عاما وقد غدا كومة من الركام.

قال ترامب عبر منصته على "تروث سوشيال" خلال عطلة نهاية الأسبوع، إن المشروع يسير وفق خططه بل ويتجاوزها، إذ ذكر أن قاعة الرقص ستكون ضعف الحجم المخطط له أصلا، كما تم زيادة عرض الأعمدة بشكل كبير لتسهيل المشاهدة.

وأضاف الرئيس الأمريكي، أن المشروع يجري دون الميزانية المحددة وأمام الجدول الزمني، في إشارة إلى كفاءة تنفيذه وتوفيره للتكاليف، وفقا لروسيا اليوم.

أعمال البناء في قاعة الرقص بالبيت الأبيض قاعة الرقص في البيت الأبيض البيت الأبيض ترامب ترامب جاء لينقذ أمريكا قرار ترامب بشأن وسائل التواصل ترامب يطالب زيلينسكي التحلي بالواقعية

