قراصنة إلكترونيون يخترقون قاعدة عسكرية إسرائيلية وينشرون مخططاتها

قالت القناة الـ7 العبرية، الخميس، إن قراصنة إلكترونيين اخترقوا حسابات التواصل الاجتماعي التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، ونشروا رسوما هندسية وخرائط وصورا لقاعدة عسكرية حساسة وسط إسرائيل.

واعتبرت القناة العبرية، عملية الاختراق "فشلا أمنيا خطيرا". وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن خلية القراصنة نشرت مساء أمس الأربعاء، صورا وخرائط شديدة السرية من القاعدة العسكرية على موقع "إنستجرام"، ما جعل الاطلاع عليها متاحا للجميع.

وأظهرت بعض الصور المسربة، عملية تدريب قادة عسكريين إسرائيليين على كيفية مواجهة سيناريوهات أمنية معقدة.

كذلك، كشفت صور من مكاتب القادة العسكريين، عن مخططات عالية الدقة إلى حد كبير شملت رسومات معمارية للقاعدة، بما في ذلك مداخل ومخارج المباني والتصاميم الداخلية.

واعترف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي بالاختراق واصفا إياه بأنه "فشل أمني"، مشيرا إلى أنه يجري التحقيق في الواقعة والتعامل معها من جانب السلطات المختصة.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، بإحالة القضية إلى إدارة أمن المعلومات بالجيش لفحص الوضع واتخاذ إجراءات إضافية حال استوجب الأمر ذلك.