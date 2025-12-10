إعلان

تصاعد الاشتباكات الحدودية.. طائرات تايلاندية تقصف كمبوديا

كتب : مصراوي

10:52 ص 10/12/2025

طائرات مقاتلة تايلاندية

(د ب أ)

ذكرت وسائل إعلام محلية أن طائرات مقاتلة تايلاندية نفذت هجمات جوية في كمبوديا صباح اليوم الأربعاء، في ظل تصاعد التوترات بين الدولتين.

ونقلت صحيفة خمير تايمز عن وزارة الدفاع الكمبودية القول إن طائرات اف-16 أسقطت ما لا يقل عن قنبلتين على قرى بإقليم ميانشي بالقرب من الحدود. ولم ترد تقارير على الفور حول وقوع خسائر بشرية.

وقال التقرير إن الطائرات التايلاندية حلقت فوق عدة مناطق كمبودية، ولم تذكر تفاصيل بشأن هجمات برية وبحرية أخرى، ولم تعلق تايلاند على هذه الأنباء.

وأعرب رئيس مجلس الشيوخ الكمبودي والرئيس السابق هون سين عن قلقه، ولكنه أشاد بالجيش " لوقوفه بشجاعة وثبات".

ويشار إلى أنه منذ الأحد الماضي، تبادلت تايلاند وكمبوديا الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار على الحدود بينهما التي يبلغ طولها نحو 800 كيلومتر.

طائرات مقاتلة تايلاندية سياسات الهجرة والطاقة قصف كمبوديا

