ترامب يحذر أوروبا: "الهجرة والطاقة ستدمركم"

(د ب أ)

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، انتقاداته لأوروبا بسبب سياسات الهجرة والطاقة.

ودعا ترامب المملكة المتحدة إلى زيادة إنتاج النفط في بحر الشمال، قائلا إنه نصح رئيس الوزراء كير ستارمر باستغلال هذا "المصدر العظيم للطاقة"، محذرا من أنه، وبحسب رأيه، قد لا يبقى طويلا في منصبه إذا لم يفعل ذلك، وانتقد أيضا التوسع في طاقة الرياح في اسكتلندا، قائلا: "إنها تكلفهم ثروة".

وخاطب أنصاره في ولاية بنسلفانيا الأمريكية قائلا عن الأوروبيين: "من الأفضل أن يكونوا حذرين، لأن الهجرة والطاقة ستدمران أوروبا"، مدعيًا أن سياسة الهجرة سيئة إلى حد أنها تدمر "أوروبا الجميلة"، قبل أن يضيف: "أنا أحب أوروبا".

وجاءت تصريحات ترامب خلال خطاب بدا شبيهاً بمهرجان انتخابي، استهله بالحديث عن قضايا اقتصادية داخلية مثل أسعار المواد الغذائية في المتاجر الكبرى، قبل أن يستخدم المنصة لتعزيز الانتقادات التي وجهتها إدارته إلى الشركاء الأوروبيين على مدى أيام.

وكان قد أدلى بتصريحات مماثلة حول سياسات الهجرة والطاقة في وقت سابق من هذا الأسبوع، ولا سيما بشأن ألمانيا، وفي الأسبوع الماضي، نشرت الإدارة الأمريكية استراتيجيتها الجديدة للأمن القومي لولاية ترامب الثانية.

وتحدثت الوثيقة عن "تراجع مزعوم" للديمقراطية وحرية التعبير في أوروبا، وذكرت الوثيقة أن القارة تواجه مشكلات كبرى، من بينها، بحسب رأي الإدارة الأمريكية، "فرض رقابة على حرية التعبير وقمع المعارضة السياسية، وتراجع معدلات المواليد بشكل حاد، وفقدان الهويات الوطنية والثقة بالنفس"، وأثارت الوثيقة موجة غضب واسعة في أنحاء أوروبا.