أمريكية المنشأ.. إسبانيا تفكك خلية نازية تسعى لإشعال "حرب عرقية"

كتب : محمد جعفر

09:45 م 01/12/2025

الشرطة الإسبانية

أعلنت الشرطة الإسبانية، يوم الاثنين، تفكيك خلية نازية جديدة عابرة للحدود تؤمن بتفوق العرق الأبيض، وتصنفها دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا منظمةً إرهابية، وقالت الشرطة إن هذه الحركة تأسست في الولايات المتحدة وتعمل عبر شبكة دولية لامركزية من خلايا شبه عسكرية تسعى لتنفيذ هجمات وإشعال "حرب عرقية".

وأوضحت الشرطة في بيانها الذي نشره موقع (سي بي إس) الأمريكي، أن التحقيق الذي انطلق مطلع العام، كشف وجود خلية إسبانية تضم أفرادًا "شديدي التطرف"، خضعوا لتدريبات على "أساليب ومعدات شبه عسكرية"، وأضافت أن المشتبه بهم روّجوا خلال الأشهر الماضية للعنف بشكل علني، وأعلنوا استعدادهم لتنفيذ هجمات مستهدفة دعماً لأفكار الحركة المتطرفة.

وأكد البيان أن زعيم الخلية كان على "اتصال مباشر" مع مؤسس التنظيم، الذي دعا قبل أسابيع قليلة إلى تنفيذ "هجمات مستهدفة لإسقاط المؤسسات الديمقراطية الغربية".

وخلال مداهمات في مقاطعة كاستيلون بشرق البلاد الأسبوع الماضي، اعتقلت الشرطة ثلاثة مشتبه بهم، بينهم زعيم الخلية، ويواجه المتهمون تهمًا تشمل الانتماء إلى منظمة إرهابية، والتجنيد والتلقين والتدريب لأغراض إرهابية، إضافة إلى الحيازة غير القانونية للأسلحة.

كما صادر عناصر الأمن أسلحة نارية وذخائر وأدوات مرتبطة بالإيديولوجيا النازية الجديدة، ونشرت الشرطة مقطع فيديو يظهر عملية المداهمة واعتقال المشتبه بهم، إلى جانب ضبط أسلحة وكتب تحمل صورة أدولف هتلر على أغلفتها.

وتعد العملية إحدى أبرز الضربات الأمنية ضد الحركات المتطرفة في إسبانيا، في ظل تزايد المخاوف الأوروبية من تصاعد نشاط هذه الجماعات العابرة للحدود.

