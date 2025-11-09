كوريا الجنوبية: إجلاء 100 شخص بعد تهديد بوجود قنابل بمتجر في سول

سول - (د ب أ)

أعلنت السلطات الكورية الجنوبية، الأحد، إجلاء نحو 100 شخص من متجر متعدد الأقسام في سول، بعد نشر تهديد كاذب على الإنترنت بوجود قنبلة، دون أن يتم العثور على أي متفجرات.

وأفادت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، بأن التهديد ظهر في وقت متأخر من مساء أمس السبت على موقع "دي سي إنسايد" الإلكتروني، محذرا قراء التهديد لـ "الخروج من متجر لوتيه في سول فورا"، مدعيا أنه تم زرع خمس متفجرات في الطابق الثاني، بحسب مسؤولي الشرطة والإطفاء.

وتم إرسال فريق استجابة لمكافحة الإرهاب وضباط آخرين إلى 10 فروع تابعة لمتجر لوتيه في سول، دون أن يتم العثور على أي متفجرات.

وذكر مسؤولون أن جميع المتاجر كانت قد أغلقت أبوابها بالفعل لهذا اليوم، ولكن تم إجلاء نحو 100 شخص في دار سينما داخل متجر لوتيه شمالي سول "كإجراء احترازي".

وقالت الشرطة إنها تتعقب حاليا "عنوان بروتوكول الإنترنت، الذي استخدم لنشر التهديد لتحديد هوية المشتبه به".

وفي وقت متأخر من صباح اليوم الأحد، نشر تهديد آخر على الإنترنت يزعم أنه تم زرع متفجرات في متجر هيونداي سول بمنطقة يوئيدو الواقعة غرب سول، وتعتبر المركز المالي للعاصمة ويقع بها مقر الجمعية الوطنية.

وقالت السلطات إن "أفراد الشرطة ورجال الإطفاء فتّشوا المتجر لكنهم لم يعثروا على أي متفجرات"، مضيفة أن "التحقيق جار حاليا لتحديد هوية الشخص الذي نشر المنشور، الذي تم حذفه لاحقا".