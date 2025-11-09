إعلان

إيران: لا توجد حاليا إمكانية للتفاوض مع أمريكا

كتب : مصراوي

03:39 م 09/11/2025

عباس عراقجي

طهران - (د ب أ)

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إنه ليس هناك إمكانية حاليا للتفاوض مع الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة تسنيم الدولية للأنباء عن عراقجي قوله في مقابلة أجريت على هامش الاجتماع الأخير للحكومة بشأن إمكانية التفاوض مع الولايات المتحدة: "في الوقت الراهن لا توجد أي إمكانية لاستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة".

وأضاف: "كلما كان الأمريكيون مستعدين لإجراء مفاوضات متكافئة للطرفين، يمكن حينها أن تصبح المفاوضات ممكنة".

يشار إلى أن العلاقات بين إيران والولايات المتحدة زادت توترا جراء قيام واشنطن بشن غارات على مواقع نووية إيرانية في شهر يونيو الماضي، بينما شنت إسرائيل هجمات على الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

عباس عراقجي طهران أمريكا إيران

