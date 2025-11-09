أردوغان: نستعد لإرسال منازل مسبقة الصنع إلى غزة

وكالات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، إن بلاده تستعد لإرسال منازل مسبقة الصنع إلى غزة.

وأكد أردوغان، في تصريح للصحفيين أثناء عودته من أذربيجان، أن نقل الإمدادات العاجلة إلى غزة أمر بالغ الأهمية بالنسبة لبلاده، وهذا ليس مجرد مساعدة، بل مسألة إنسانية.

وأوضح أن تركيا تواصل استعداداتها لإرسال منازل مسبقة الصنع من منطقة الزلزال التي شهدتها البلاد مطلع العام 2023 إلى غزة.

ومن المتوقع أن ترسل تركيا جنودًا لضمان أمن فريقها المكون من ضباط رفيعي المستوى كمراقبين في القوة الخاصة المقرر إرسالها إلى قطاع غزة، وفق ما أفادت صحيفة "تركيا" المقربة من الحكومة، الأسبوع الماضي.

ولكن أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل لن تسمح بمشاركة تركيا في "قوة حفظ الاستقرار" المقرر إرسالها إلى غزة. وقال نتنياهو، في حديث مع كبار ضباط الاحتياط الأسبوع الماضي: "لن تكون هناك قوات تركية في قطاع غزة".