أردوغان: سنواصل جهودنا الدبلوماسية لضمان الأمن والسلام في السودان

كتب : مصراوي

01:13 م 09/11/2025

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

وكالات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "نؤمن بأن الحل في السودان يجب أن يكون عبر الحوار ونعمل على تقييم أشكال الدعم الممكنة".

وأكد أردوغان، في تصريح للصحفيين أثناء عودته من أذربيجان، أن بلاده ستواصل جهودها الدبلوماسية لضمان السلام والأمن في السودان، مضيفًا "ولا يمكننا الاكتفاء بمتابعة ما يجري هناك".

وفي سياق منفصل، أعلنت شبكة أطباء السودان، اليوم الأحد، أن قوات الدعم السريع قامت بجمع مئات الجثث من شوارع وأحياء مدينة الفاشر، وقامت بدفن بعضها في مقابر جماعية وحرقت أخرى بالكامل.

وقالت الشبكة، في بيان صحفي اليوم: "في جريمةٍ جديدة تضاف إلى سجل الدعم السريع، شهدت مدينة الفاشر واحدة من أبشع الممارسات اللاإنسانية، حيث قامت الدعم السريع خلال الأيام الماضية بجمع مئات الجثث من شوارع وأحياء المدينة، ثم دفنت بعضها في مقابر جماعية وأحرقت أخرى بالكامل في محاولةٍ يائسة لإخفاء آثار جرائمها ضد المدنيين".

وكانت ميليشيا قوات الدعم السريع، المنخرطة في حرب دامية مع الجيش السوداني منذ أبريل 2023، قد تمكنت من السيطرة على مدينة الفاشر عاصمة إقليم شمال دارفور أواخر الشهر الماضي.

ولاذ عشرات الآلاف من السكان بالفرار عقب سقوط المدينة، ووردت تقارير عن أعمال عنف واسعة النطاق ارتكبتها قوات الدعم السريع.

رجب طيب أردوغان الرئيس التركي السودان قوات الدعم السريع

