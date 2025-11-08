إعلان

الجيش الإسرائيلي: توزيع المساعدات في غزة ستبقى بيدنا

كتب : مصراوي

01:00 م 08/11/2025

معاناة أهل غزة في الحصول على المساعدات

وكالات

نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر أمني قوله، إن الصلاحيات الكاملة ومسؤولية توزيع المساعدات في غزة ستبقى بيد إسرائيل.

وأضاف المصدر الأمني، أن الولايات المتحدة ستتولى الجانب الإنساني في غزة وستتواصل مع المنظمات والأمم المتحدة.

وجاء ذلك بعدما أفادت صحيفة "واشنطن بوست"، بأن مركز التنسيق العسكري الأمريكي، المكلف بتنفيذ خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في غزة المكونة من 20 نقطة، سيحل مكان إسرائيل في الإشراف على توزيع المساعدات الإنسانية بالقطاع.

الجيش الإسرائيلي غزة إسرائيل الولايات المتحدة

