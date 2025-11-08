الجيش الإسرائيلي: توزيع المساعدات في غزة ستبقى بيدنا

معاناة أهل غزة في الحصول على المساعدات

وكالات

نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر أمني قوله، إن الصلاحيات الكاملة ومسؤولية توزيع المساعدات في غزة ستبقى بيد إسرائيل.

وأضاف المصدر الأمني، أن الولايات المتحدة ستتولى الجانب الإنساني في غزة وستتواصل مع المنظمات والأمم المتحدة.

وجاء ذلك بعدما أفادت صحيفة "واشنطن بوست"، بأن مركز التنسيق العسكري الأمريكي، المكلف بتنفيذ خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في غزة المكونة من 20 نقطة، سيحل مكان إسرائيل في الإشراف على توزيع المساعدات الإنسانية بالقطاع.