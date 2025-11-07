انطلقت اليوم الجمعة عملية تصويت المصريين في الخارج ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، والتي تستمر يومي 7 و8 نوفمبر، وفقًا للجدول الزمني الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات.

في فرنسا، فتحت سفارة جمهورية مصر العربية في باريس أبوابها في التاسعة صباحًا بتوقيت باريس لاستقبال أبناء الجالية المصرية، على أن تُغلق صناديق الاقتراع في التاسعة مساء.

واتخذت البعثة الدبلوماسية كافة الإجراءات التنظيمية واللوجستية لتيسير عملية التصويت وتوفير سبل الراحة للمواطنين القادمين من مختلف المدن الفرنسية.

كما دعت السفارة، عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أبناء الجالية إلى المشاركة في الانتخابات بمقر السفارة في باريس خلال يومي التصويت.

وأشارت السفارة في بيانها إلى أن المرحلة الأولى تشمل دوائر 14 محافظة هي: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

كما أوضحت أن جولة الإعادة ستُعقد يومي 1 و2 ديسمبر 2025 في الحالات التي تستدعي ذلك، مؤكدة أن اللجنة الانتخابية تعمل من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، ويمكن للمواطنين الاستعلام عن موقفهم الانتخابي عبر الرابط الرسمي من هنا

وفي المملكة المغربية، بدأت عملية التصويت بالعاصمة الرباط في مقر السفارة المصرية، وسط إقبال من أبناء الجالية المصرية الذين أدلوا بأصواتهم في أجواء منظمة.

وأشرف السفير أحمد نهاد عبد اللطيف، سفير مصر لدى المملكة المغربية ورئيس اللجنة الانتخابية، على سير العملية منذ بدايتها، متابعًا الإجراءات اللوجستية لضمان سلاسة التصويت.

وأكد حرص السفارة على تهيئة الظروف المناسبة وتوفير التسهيلات للمواطنين أثناء مشاركتهم في هذا الاستحقاق الوطني، فيما أدلى السفير وأعضاء البعثة الدبلوماسية بأصواتهم إيذانًا ببدء العملية الانتخابية.

وفي المملكة الأردنية الهاشمية، بدأت عملية تصويت المصريين في التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي للأردن.

وقام السفير خالد الأبيض، سفير مصر لدى الأردن ورئيس اللجنة الانتخابية، بتفقد التجهيزات والتأكد من توفير التسهيلات اللازمة أمام الناخبين.

وأدلى السفير وأعضاء البعثة الدبلوماسية بأصواتهم في مستهل اليوم، بعد أن أنهت السفارة استعداداتها لاستقبال الناخبين في مقريها بالعاصمة عمّان ومدينة العقبة، باستخدام جواز السفر المصري الساري أو بطاقة الرقم القومي الأصلية.

وفي دولة الكويت، بدأت عملية التصويت في تمام التاسعة صباحًا داخل أرض المعارض بمنطقة مشرف – صالة (4A)، حيث أشرف السفير محمد جابر أبوالوفا، سفير مصر لدى الكويت ورئيس اللجنة الانتخابية، على سير العملية الانتخابية التي تستمر يومين حتى التاسعة مساء بتوقيت الكويت.

ودعت السفارة أبناء الجالية المصرية إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري، كما وجهت الشكر إلى السلطات الكويتية على ما قدمته من تسهيلات لضمان نجاح التصويت.

وشهد المقر الانتخابي توافدًا مكثفًا من المصريين منذ الصباح الباكر للمشاركة في هذا الحدث الوطني.

وبذلك، تتواصل عمليات تصويت المصريين بالخارج في أجواء يسودها النظام والالتزام، وسط إشراف دبلوماسي مباشر من رؤساء اللجان الانتخابية بالسفارات والقنصليات المصرية، تنفيذًا لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.