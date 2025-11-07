إعلان

انطلاق عملية تصويت الجالية المصرية بالمغرب في انتخابات النواب 2025

كتب : مصراوي

12:38 م 07/11/2025

انتخابات

وكالات

انطلقت صباح اليوم الجمعة بالعاصمة المغربية الرباط عملية تصويت المصريين المقيمين في الخارج ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.

وشهد مقر السفارة المصرية في الرباط إقبالًا من أبناء الجالية المصرية للإدلاء بأصواتهم، في أجواء تنظيمية يسودها النظام والانضباط.

وتابع السفير أحمد نهاد عبد اللطيف، سفير مصر لدى المملكة المغربية ورئيس اللجنة الانتخابية، مجريات التصويت منذ لحظاته الأولى، متفقدًا التجهيزات والإجراءات اللوجستية لضمان سير العملية بسهولة ودون معوقات.

وشدد السفير على أن السفارة حرصت على توفير كل سبل الراحة والتيسير للمواطنين المصريين أثناء مشاركتهم في هذا الاستحقاق الوطني المهم.

كما بادر السفير وأعضاء البعثة الدبلوماسية بالإدلاء بأصواتهم مع بداية اليوم الانتخابي، إيذانًا بانطلاق التصويت الذي يستمر يومي الجمعة والسبت، الموافقين 7 و8 نوفمبر، طبقًا للجدول المعلن من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

